У Києві пройшла церемонія вшанування жертв Голодомору (відео)



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У церемонії бере участь президент

Церемонія вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні триває у Києві. Вона проходитиме за участі керівництва держави, зокрема, президента Петра Порошенка.

Раніше сьогодні президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932-33 років в Україні. До Пам’ятного знаку жертвам Голодомору 1932 – 1933 років в Україні на Михайлівській площі в Києві Петро та Марина Порошенки поклали колоскові композиції та вшанували пам’ять жертв Голодомору.

Нагадаємо, до акції «Запали свічку пам'яті» на честь 85-их роковин Голодомору вже долучилося 70 країн, а загалом акція пройде у 85 країнах на всіх континентах.

Зазначимо, сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів – мільйонів вбитих українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом.

Упродовж десятиліть Голодомор в радянській Україні замовчувався. Дослідження з цієї трагедії розпочалися лише наприкінці 80-х років минулого століття. Нині в Україні Голодомор 1932-1933 років розцінюється як акт геноциду українського народу, здійснений урядом СРСР шляхом організації штучного масового голоду, який призвів до багатомільйонних людських жертв у сільській місцевості на території Української РСР. За даними останніх соціологічних опитувань, 77% українців вважають цю трагедію геноцидом.

Історик, директор Українського науково-дослідного та освітнього центру дослідження Голодомору Людмила Гриневич повідомила, що на сьогодні науковці говорять про 4,5 млн жертв страшної трагедії.