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В Україні оголошувалася повітряна тривога через зліт російського винищувача

Діана Гасюк
glavcom.ua
В Україні оголошувалася повітряна тривога через зліт російського винищувача
фото: glavcom.ua

Жителям слід було негайно пройти в укриття

У більшості областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу запуску «Кинджалів».

Повітряні сили ЗСУ попереджали, що було зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області

Станом на 23:14 четверга повітряна тривога охопила всі регіони України. 

Вже о 23:27 з Києва та Вінницької області почалися відбої.

В Україні оголошувалася повітряна тривога через зліт російського винищувача фото 1

Нагадаємо, вночі 20 липня російська окупаційна армія вдарила по Одесі та області. В результаті атаки в середмісті обласного центру виникла пожежа, яка охопила площу близько 300 кв. м, спричинивши руйнування. Внаслідок російського удару по Одесі загинула одна людина

Також вночі, 20 липня, близько 03:03, ворог завдав ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок влучання зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку та виникла пожежа площею 450 кв. м, яку вогнеборці ліквідували о 07:45. Загалом внаслідок ракетного удару постраждало 19 осіб. За медичною допомогою звернулися вісім людей – госпіталізовано двоє, серед них дитина.

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