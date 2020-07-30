У Києві тривають перемовини з іранською делегацією щодо компенсації за збиття літака МАУ



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У Києві розпочалися перемовини щодо компенсацій за збиття Іраном рейсу Міжнародних авіаліній України PS752

У переговорному процесі беруть участь в представники України та члени офіційної делегації Ірану

У четвер, 30 липня, у Києві розпочалися перемовини з делегацією Ірану щодо компенсацій за збиття іранськими військовими пасажирського літака МАУ рейсу PS752.

«Ми довго домагалися початку переговорного процесу, і я вітаю те, що справа нарешті зрушила з місця. Процес не буде легким, але ми працюємо виключно на результат. А це — досягнення справедливості. І українське МЗС докладе усіх зусиль, аби компенсації були максимальними», — повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За словами очільника МЗС, Київ доб'ється справедливості, скільки б часу та зусиль це не пішло.

На переговорах також присутні заступник міністра закордонних справ Євген Єнін та заступник міністра закордонних справ Ірану з міжнародно-правових питань Мохсен Бахарванд. Також на переговорах — посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

Раніше МЗС оприлюднило інформацію з «чорних скриньок» збитого літака МАУ.

Також повідомлялось, що у Франції фахівці успішно завершили розшифровку даних обидвох «чорних скриньок» збитого у січні над Тегераном літака МАУ.

Нагадаємо, 20 липня у Франції успішно завантажили дані з «чорного ящика» збитого літака МАУ; у розшифровці бортових самописців приймають участь і українські фахівці.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

13 червня уряд Ірану направив офіційний запит до Бюро з розслідування авіакатастроф (BEA) Франції. Вони просили допомогти з розшифровкою «чорних скриньок» літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який був збитий у січні цього року під Тегераном.

Влада Франції та Ірану підписали угоду про технічне співробітництво з цього питання 4 липня.



