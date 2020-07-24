МАУ скасувала частину міжнародних рейсів



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Рейси були скасовані у зв’язку з тим, що Євросоюз продовжив заборону на вільний перетин кордону Шенгенської зони ще на два тижні для третіх країн, у тому числі для України

Авіакомпанія скасували рейси, що мали виконуватися до 15 серпня

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» скасувала частину рейсів, що мали виконуватися до 15 серпня за шістьма напрямками. Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії МАУ.

Авіакомпанія зазначає, що рейси були скасовані у зв’язку з тим, що Євросоюз продовжив заборону на вільний перетин кордону Шенгенської зони ще на два тижні для третіх країн, у тому числі для України.

Так, авіакомпанія повністю скасувала до 15 серпня міжнародні рейси за напрямками Ларнака (LCA), Берлін (TXL), Тбілісі (TBS), Прага (PRG), Відень (VIE), Кишинів (KIV).

Також МАУ зменшує кількість вильотів до одного на тиждень за маршрутами:

Київ – Ніцца (NCE) – Київ - оборотний рейс щосуботи

Київ – Рим (FCO) – Київ – оборотний рейс щосуботи

Київ – Мілан (MXP) – Київ – оборотний рейс щонеділі

Київ – Неаполь (NAP) – Київ – оборотний рейс щосуботи

Київ – Мюнхен (MUC) – Київ – оборотний рейс щотижня щопонеділка

Київ – Мадрид (MAD) – Київ – щотижня оборотний рейс щоп’ятниці

Київ – Барселона (BCN) – Київ – оборотний рейс щосуботи.

Внутрішні рейси будуть здійснюватися за напрямками Одеса (ODS), Херсон (KHE), Львів (LWO).

До Херсона можна буде дістатися кожної середи, п’ятниці та неділі, а повернутися до Києва - в понеділок, четвер та суботу.

Дістатися із Києва до Одеса можна буде кожен понеділок, середу, п’ятницю та неділю.

Київ – Львів – Київ буде виконуватися у серпні, починаючи із 21.08 за розкладом Київ – Львів у п’ятницю та Львів - Київ у неділю.

Як повідомлялося, сьогодні, 24 липня, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» відновила рейси до Хорватії, Албанії та Чорногорії.

Також МАУ зменшила розміри й вагу ручної поклажі на деяких рейсах.