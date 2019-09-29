У Києві вшанували розстріляних у Бабиному Яру



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Фото: Радіо Свобода

В акції пам'яті в столиці України взяли участь кілька тисяч людей

У 78-і роковини початку масових розстрілів у Бабиному Яру у Києві в неділю відбувся традиційний «Марш пам’яті». Його учасники пройшли так званою «дорогою смерті»: від Лук’янівки (кінотеатр «Київська Русь») до знаку «Менора» у Бабиному Яру, де вшанували розстріляних там людей, передає «Радіо Свобода».

У марші взяли участь понад двісті людей – представники єврейської спільноти з України, Ізраїлю та США. До ходи долучились й активісти ромських організацій з України та Фінляндії. Марш цього року відбувся учетверте, до нього долучились школярі з Києва, Житомира та інших міст.

Як повідомляв «Главком» раніше, президент України Володимир Зеленський заявив, що вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру, Голокосту – це попередження для людства, і український народ завжди буде єдиним у прагненні ніколи не допускати будь-яких проявів ворожнечі на расовому чи національному ґрунті.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що поки жива пам'ять про Голокост, поки ми пам'ятаємо його жертв, ця страшна трагедія не повториться.