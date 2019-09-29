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    У Києві вшанували розстріляних у Бабиному Яру

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    <span class="caption" itemprop="caption">Учасники &laquo;Маршу пам&rsquo;яті&raquo; на вшанування жертв Бабиного Яру, Київ, 29 вересня 2019 року</span> - У Києві вшанували розстріляних у Бабиному Яру
    Учасники «Маршу пам’яті» на вшанування жертв Бабиного Яру, Київ, 29 вересня 2019 року
    Фото: Радіо Свобода

    В акції пам'яті в столиці України взяли участь кілька тисяч людей

    У 78-і роковини початку масових розстрілів у Бабиному Яру у Києві в неділю відбувся традиційний «Марш пам’яті». Його учасники пройшли так званою «дорогою смерті»: від Лук’янівки (кінотеатр «Київська Русь») до знаку «Менора» у Бабиному Яру, де вшанували розстріляних там людей, передає «Радіо Свобода».

    У марші взяли участь понад двісті людей – представники єврейської спільноти з України, Ізраїлю та США. До ходи долучились й активісти ромських організацій з України та Фінляндії. Марш цього року відбувся учетверте, до нього долучились школярі з Києва, Житомира та інших міст.

    Як повідомляв «Главком» раніше, президент України Володимир Зеленський заявив, що вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру, Голокосту – це попередження для людства, і український народ завжди буде єдиним у прагненні ніколи не допускати будь-яких проявів ворожнечі на расовому чи національному ґрунті.

    Мер Києва Віталій Кличко заявив, що поки жива пам'ять про Голокост, поки ми пам'ятаємо його жертв, ця страшна трагедія не повториться.

    Свобода радіо президент
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