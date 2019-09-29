Кличко заявив, що побудує у Києві Меморіал пам’яті жертв Голокосту, як Яд Вашем в Єрусалимі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Як мер Києва, я докладу всіх зусиль, щоб реалізувати цей проект за підтримки наших друзів та партнерів, - Віталій Кличко

Столичний голова зазначив, що для Києва є принциповим завданням побудувати Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр»

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що поки жива пам'ять про Голокост, поки ми пам'ятаємо його жертв, ця страшна трагедія не повториться.

Про це йдеться на сайті столичного голови.

«Сьогодні ми вшановуємо пам‘ять жертв Голокосту, страшної світової трагедії, коли 78 років тому нацисти вчинили масові розстріли мирного населення в урочищі Бабин Яр. І поки жива пам'ять про Голокост, поки ми пам'ятаємо кожну його жертву, кожного Праведника народів світу, поки ми пам'ятаємо історію та робимо висновки з помилок минулого, Голокост не повториться. Ні для євреїв, ні для кримських татар, ні для українців, ні для будь-яких народів світу», - сказав Кличко.

Він нагадав, що загалом за роки Другої світової війни у Бабиному Яру, за різними оцінками, було вбито і захоронено від 100 до 150 тисяч осіб. Більшість закатованих були євреї, які мешкали у Києві та його околицях. З того часу Бабин Яр став одним із символів Голокосту, жахливого злочину нацистів.

«Про ці болючі і страшні сторінки історії треба пам’ятати кожного дня. Без розуміння минулого і висновків з його подій, не побудуєш гідного майбутнього», - зауважив мер Києва.

Також Віталій Кличко вкотре підкреслив, що для міської влади є принциповим завданням побудувати Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» у Києві.

«Створення у Києві Меморіалу пам’яті жертв Голокосту «Бабин Яр» - це важлива місія не тільки для Києва й України, а й для всього світу. Я наголошував і це принципово, що Меморіальний центр Голокосту в Києві має бути такого ж рівня, як Яд Вашем в Єрусалимі та Меморіал Голокосту у Вашингтоні. І, як мер Києва, я докладу всіх зусиль, щоб реалізувати цей проект. За підтримки наших друзів та партнерів», - підкреслив міський голова.