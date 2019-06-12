У Києві зловили на хабарництві групу чиновників та поліцейських



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Зловмисників затримано при отриманні частини грошових коштів у сумі 200 тисяч доларів Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Зловмисники вимагали від громадянина 500 тисяч доларів за виділення земельної ділянки розміром близько 100 га

Слідчими Теруправління ДБР у місті Києві, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України та прокуратури міста Києва, викрито на хабарництві групу зловмисників, до якої входили посадові особи органів місцевого самоврядування та поліції.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook прессекретарка генпрокурора Лариса Сарган.

Повідомляється, що зловмисники вимагали від громадянина 500 тисяч доларів за виділення йому в користування для ведення мисливського господарства земельної ділянки розміром близько 100 га, яка розташована на території Путильського району Чернівецької області.

«Зловмисників затримано при отриманні частини грошових коштів у сумі 200 тис. доларів. Проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання оголошення вказаним особам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та обрання запобіжних заходів», - зазначила Сарган.

Раніше повідомлялося, що слідчими теруправління ДБР, розташованого в місті Києві, задокументовано протиправну діяльність із систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди групою посадовців структурного підрозділу Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції України.