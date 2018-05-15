У Києві зупинили незаконне будівництво на вулиці Малишка

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Фото: Facebook Олеся Маляревича Місце будівництва на вулиці Малишка у Києві

На території зеленої зони забудовник хотів звести багатоповерховий житловий будинок

У Києві припинено незаконне будівництво багатоповерхового житлового будинку на зеленій зоні по вулиці Малишка, 9.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Київради Олесь Маляревич.

За його словами, 14 травня працівники департаменту благоустрою Києва розпочали демонтаж будівельного паркану.

«Сьогодні (15 травня. - Ред.) на засіданні постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування було підтримано проект рішення щодо розірвання договору оренди земельної ділянки, наданого у 2005 та подовженого у 2010 році. Також проектом рішення пропонується створити на даній території сквер», - повідомив депутат.

Він зазначив, що у четвер, 17 травня, проект рішення буде розглянутий на сесії Київради як невідкладний.

Маляревич подякував активним мешканцям масиву, які допомогли відстояти ділянку, а також меру столиці Віталію Кличку за принципову позицію у цьому питанні.

Як відомо, у січні цього року мер Києва Віталій Кличко доручив призупинити будівельні роботи на вулиці Малишка, а також звернувся до забудовника надати всю необхідну документацію на будівництво та до контролюючих органів і прокуратури міста з вимогою перевірити законність початку будівельних робіт.