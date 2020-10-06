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    ЦВК Киргизстану не визнав результати виборів

    • Розсилка
    ЦВК Киргизстану не визнав результати виборів

    Після виборів у країні почалися протести

    Центрвиборчком Киргизстану прийняв рішення з приводу виборів в країні. Комісія не визнала підсумки парламентських виборів.

    Про це повідомляє 24.kg.

    У Центрвиборчкомі повідомили, що також обговорювалося питання про саморозпуск.

    «Я вважаю, що цією виборчою кампанією ми дискредитували себе, і тому найкращим і правильним в цьому випадку буде рішення про дострокове складення повноважень, - сказала член ЦВК Гульнара Джурабаєва.

    Зазначимо, що після виборів у країні почалися протести, що тривають другий день.

    Разом з тим 6 жовтня президент Киргизстану заявив про спробу захоплення владив країні. Президент запропонував Центральній виборчій комісії ретельно розслідувати порушення та за необхідностю анулювати результати виборів.

    У той же час, лідер опозиційної партії «Мекенчил» повідомив, що протестуючі в Киргизстані мають намір «призначити» тимчасового прем'єр-міністра.

    Нагадаємо, 5 жовтня ввечері в столиці Киргизстану почалися масові протести незгоди з результатами минулих парламентських виборів. Акції організували п'ять партій, які раніше підписали резолюцію про об'єднання.

    Зазначимо, що після протестів у Бішкеку підпалили будівлю парламенту. Його захопили мітингувальники.

    Станом на ранок 6 жовтня відомо, що під час протестів у Киргизстані загинула одна людина. Ще 590 мітингувальників отримали поранення. 

    ЦВК вибори Киргизстан
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