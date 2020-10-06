Під час протестів у Бішкеку загинула людина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

590 людей постраждали у ход протестів в Кигризстані

Під час протестних акцій, що почалися напередодні ввечері в Бішкеку, постраждали майже 600 осіб, з них 13 - у реанімації

Під час протестів у Киргизстані загинула одна людина. Ще 590 мітингувальників отримали поранення. Про це у вівторок, 6 жовтня, повідомляє Міністерство охорони здоров'я країни.

Зазначається, що всього в лікарні за лінією швидкої допомоги і із самозверненням потрапили 590 постраждалих.

У МОЗ Киргизії наводять такі дані:

У Бішкекський науково-дослідний центр травматології та ортопедії надійшло всього 288 постраждалих, з них 69 госпіталізовано. П’ятеро перебувають у реанімації.

В Національний госпіталь надійшли 164 постраждалих, з них 58 госпіталізовано. Шестеро людей перебувають у реанімації. Один потерпілий помер.

У Міську клінічну лікарню № 1 надійшли 30 постраждалих, 23 — амбулаторно. Семеро госпіталізовані, з них один в реанімації.

У Чуйську обласну лікарню поступили 93 потерпілих, 90 відправлені на амбулаторне лікування. Троє госпіталізовані, один в реанімації.

В Національний хірургічний центр надійшло 15 постраждалих, з них 2 амбулаторно, 13 осіб госпіталізовано.

Нагадаємо, 5 жовтня ввечері в столиці Киргизстану почалися масові протести незгоди з результатами минулих парламентських виборів. Акції організували п'ять партій, які раніше підписали резолюцію про об'єднання.

Зазначимо, що після протестів у Бішкеку підпалили будівлю парламенту. Його захопили мітингувальники.