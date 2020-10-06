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    Президент Киргизстану заявив про спробу захоплення влади в країні

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    Президент Киргизстану Соорнбай Жеенбеков зробив заяву&nbsp;<br /><br /> - Президент Киргизстану заявив про спробу захоплення влади в країні
    Президент Киргизстану Соорнбай Жеенбеков зробив заяву 

    Я наказав силовим органам не відкривати вогонь і не проливати кров, - заявив Жеенбеков

    Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков заявив, що минулої ночі була здійснена спроба незаконно захопити державну владу в країні. За його словами, він наказав силовикам не відкривати вогонь.

    Про це повідомляє 24.kg.

    Президент закликав лідерів протестів повернутися у правове поле, а співвітчизників - не піддаватися на провокації.

    «Минулої ночі деякі політичні сили спробували незаконно захопити державну владу. Використовуючи підсумки виборів як привід, вони порушили громадський порядок», - заявив він.

    Він також запропонував Центральній виборчій комісії ретельно розслідувати порушення та за необхідностю анулювати результати виборів.

    У той же час, лідер опозиційної партії «Мекенчил» повідомив, що протестуючі в Киргизстані мають намір «призначити» тимчасового прем'єр-міністра.

    Нагадаємо, 5 жовтня ввечері в столиці Киргизстану почалися масові протести незгоди з результатами минулих парламентських виборів. Акції організували п'ять партій, які раніше підписали резолюцію про об'єднання.

    Зазначимо, що після протестів у Бішкеку підпалили будівлю парламенту. Його захопили мітингувальники.

    Станом на ранок 6 жовтня відомо, що під час протестів у Киргизстані загинула одна людина. Ще 590 мітингувальників отримали поранення. 

     

    Киргизстан протест президент
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