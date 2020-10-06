Президент Киргизстану заявив про спробу захоплення влади в країні
Я наказав силовим органам не відкривати вогонь і не проливати кров, - заявив Жеенбеков
Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков заявив, що минулої ночі була здійснена спроба незаконно захопити державну владу в країні. За його словами, він наказав силовикам не відкривати вогонь.
Про це повідомляє 24.kg.
Президент закликав лідерів протестів повернутися у правове поле, а співвітчизників - не піддаватися на провокації.
«Минулої ночі деякі політичні сили спробували незаконно захопити державну владу. Використовуючи підсумки виборів як привід, вони порушили громадський порядок», - заявив він.
Він також запропонував Центральній виборчій комісії ретельно розслідувати порушення та за необхідностю анулювати результати виборів.
У той же час, лідер опозиційної партії «Мекенчил» повідомив, що протестуючі в Киргизстані мають намір «призначити» тимчасового прем'єр-міністра.
Нагадаємо, 5 жовтня ввечері в столиці Киргизстану почалися масові протести незгоди з результатами минулих парламентських виборів. Акції організували п'ять партій, які раніше підписали резолюцію про об'єднання.
Зазначимо, що після протестів у Бішкеку підпалили будівлю парламенту. Його захопили мітингувальники.
Станом на ранок 6 жовтня відомо, що під час протестів у Киргизстані загинула одна людина. Ще 590 мітингувальників отримали поранення.