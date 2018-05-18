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    У Кіровоградській області підтвердили майже 180 випадків кору

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    Майже всі випадки пов&rsquo;язані із завезенням кору в регіон з інших
    Майже всі випадки пов’язані із завезенням кору в регіон з інших

    З 176 випадків – 75% хворих зовсім були не щеплені проти кору

    З початку року в Кіровоградській області зареєстрували 176 вірусологічно підтверджених випадків кору, серед них 13,6% у дітей. Про це повідомили в обласному лабораторному центрі.

    З 176 випадків – 75% хворих зовсім були не щеплені проти кору. В області зареєстровано 10 спалахів кору, з них 8 – у побуті (сімейні вогнища) та 2 – в організованих колективах (медпрацівники).

    Майже всі випадки пов’язані із завезенням кору в регіон з інших, де реєструються високі рівні захворюваності.

    Як повідомлялось, прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що згоден першим зробити необхідні за віком вакцинації під пильним оком телекамер, а також запропонував розпочати «хвилю» щеплень з нього та народних депутатів.

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