У Китаї запустили в космос ракету нового покоління

Даний супутник буде переважно використовуватися для проведення на орбіті випробувань нових технологій

Даний супутник буде переважно використовуватися для проведення на орбіті випробувань нових технологій

Загальна довжина триступеневої ракети-носія Чанчжен-7A становить 60,1 метра

У п’ятницю, 12 березня, з космодрому Веньчан, розташованого в південнокитайській провінції Хайнань, була запущена ракета-носій Чанчжен-7A Y2. Ракета-носій нового типу повинна вивести на орбіту експериментальний супутник, повідомляють китайські ЗМІ.

Даний супутник буде переважно використовуватися для проведення на орбіті випробувань нових технологій, включаючи моніторинг космічного середовища.

Чанчжен-7A Y2 – модифікована версія ракети Чанчжен-7, вона являє собою нове покоління розроблених і побудованих Китаєм високоорбітальних ракет середнього розміру. Її вантажопідйомність становить не менше 7 тонн.

Загальна довжина триступеневої ракети-носія Чанчжен-7A становить 60,1 метра, що на сім метрів більше, ніж Чанчжен-7, і тому вона здається тонкою і високою.

«Для зниження ризику переломлення тонкої ракети вчені розробили інтелектуальні технології, які допомагають краще керувати ракетою при сильному вітрі на великих висотах, що дозволяє їй слідувати по оптимальній траєкторії після зльоту», – сказала Шень Дань, головний конструктор групи розробників Чанчжен-7А.

При злітній масі 573 тонни нова ракета-носій має більшу вантажопідйомність, ніж попередні моделі. Основні ракети-носії Китаю, що є в експлуатації, можуть піднімати 5,5 тонн корисного навантаження на геосинхронну перехідну орбіту, а Чанчжен-7А здатна відправити на високу орбіту корисне навантаження вагою не менше 7 тонн.

«Для ракети Чанчжен-7А використовується екологічно чисте паливо, що складається з рідкого кисню й гасу. Її запуск знаменує собою модернізацію китайських ракет-носіїв середнього розміру», – зазначив заступник головного конструктора ракети Ма Чжунхуей.

Раніше Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) запустило сервіс «Надішли своє ім'я на Марс». Ваші дані запишуть на флешку, яка відправиться до Червоної планети на борту корабля під час наступної експедиції в середині 2020-х років.