Віцепрем’єр: Україна збирається вивести в космос свій супутник

Україна хоч вивести на навколоземну орбіту космічний апарат дистанційного зондування Землі

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський провів нараду щодо створення українських космічних апаратів дистанційного зондування Землі з високою роздільною здатністю.

У заході взяли участь як основні розробники космічних апаратів, так і замовники супутникових послуг.

«Обговорили широкий спектр організаційних та технічних питань, а також заслухали проекти щодо створення угруповання супутників від Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» та ДП «КБ «Південне», – розповів Уруський.

Під час наради віцепрем'єр-міністр акцентував увагу, зокрема, на прискоренні виконання завдання президента України Володимира Зеленського щодо виведення на навколоземну орбіту космічного апарата дистанційного зондування Землі «Січ 2-30 (2-1)».

«Ми повинні здійснити всі необхідні заходи, щоб це відбулося до кінця 2021 року, року 30-річчя Незалежності України. І це цілком реально за умови максимально ефективної роботи і є нагальною необхідністю», – наголосив Уруський.

За його словами, наявність космічних апаратів ДЗЗ не лише сприятиме вирішенню широкого спектру завдань як в інтересах економіки, так і силових структур, а й дасть змогу зекономити бюджетні кошти, які нині витрачаються на закупівлю подібних послуг за кордоном.

«Маємо парадоксальну ситуацію: в Україні є значний науково-технічний потенціал і практично все для того, щоб мати власне угруповання космічних апаратів на навколоземній орбіті, однак, на жаль, воно відсутнє. Можна наводити різні причини з цього приводу, проте ситуацію потрібно змінювати» – підсумував віцепрем'єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України.

До слова, у січні SpaceX вдало вивела на орбіту рекордну кількість супутників.

Раніше повідомлялось про те, що президент України Володимир Зеленський запросив власника компаній SpaceX і Tesla, американського мільярдера Ілона Маска відвідати Україну і оглянути музей космонавтики у Житомирі.