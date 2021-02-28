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    Індія відправить в космос зображення прем'єра і текст Бгаґавадґіти

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    Індія відправить в космос супутник - Індія відправить в космос зображення прем'єра і текст Бгаґавадґіти
    Індія відправить в космос супутник

    Запуск повинен відбутися о 10:24 за східним часом

    28 лютого Індія відправить в космос супутник із зображенням прем'єр-міністра Нарендри Моді і текстом Бгаґавадґіти, найдавнішого ведичного тексту.

    Про це повідомила Індійська організація космічних досліджень.

    «Зворотний відлік для запуску місії PSLVC51 / Amazonia-1 з космічного центру Сатиш Дхаван, Шрихарікота почався сьогодні в 08:54», - йдеться в заяві.

    Запуск повинен відбутися о 10:24 за східним часом.

    До слова, у січні SpaceX вдало вивела на орбіту рекордну кількість супутників.

    Раніше повідомлялось про те, що президент України Володимир Зеленський запросив власника компаній SpaceX і Tesla, американського мільярдера Ілона Маска відвідати Україну і оглянути музей космонавтики у Житомирі.

    Читайте також: Космос викликає Зеленського. Що задумав президент і чи можна це реалізувати?
    Теги: Індія космос SpaceX
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