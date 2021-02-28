Індія відправить в космос зображення прем'єра і текст Бгаґавадґіти
Запуск повинен відбутися о 10:24 за східним часом
28 лютого Індія відправить в космос супутник із зображенням прем'єр-міністра Нарендри Моді і текстом Бгаґавадґіти, найдавнішого ведичного тексту.
Про це повідомила Індійська організація космічних досліджень.
«Зворотний відлік для запуску місії PSLVC51 / Amazonia-1 з космічного центру Сатиш Дхаван, Шрихарікота почався сьогодні в 08:54», - йдеться в заяві.
Запуск повинен відбутися о 10:24 за східним часом.
До слова, у січні SpaceX вдало вивела на орбіту рекордну кількість супутників.
Раніше повідомлялось про те, що президент України Володимир Зеленський запросив власника компаній SpaceX і Tesla, американського мільярдера Ілона Маска відвідати Україну і оглянути музей космонавтики у Житомирі.