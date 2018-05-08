У Конго черговий спалах лихоманки Ебола

Це вже дев'ятий спалах лихоманки Ебола в Конго

Міністерство охорони здоров'я Конго підтвердило два випадки захворювання на Ебола в країні. Про це повідомляє АР. Повідомляється, що п'ять зразків, які підозрювали у інфекції з міста Бікоро, що на північному заході країні, були відправлені в Національний інститут біологічних досліджень у Кіншасі, два з них виявились з позитивним



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Це вже дев'ятий спалах лихоманки Ебола в Конго

Міністерство охорони здоров'я Конго підтвердило два випадки захворювання на Ебола в країні.

Про це повідомляє АР.

Повідомляється, що п'ять зразків, які підозрювали у інфекції з міста Бікоро, що на північному заході країні, були відправлені в Національний інститут біологічних досліджень у Кіншасі, два з них виявились з позитивним результатом.

Зазначимо, що останній спалах епідемії був 10 місяців назад. Зазначимо, що це вже дев'ятий спалах лихоманки в ДР Конго з 1976 року.

У міністерство заявили, що команда експертів відправиться в Бікоро 9 травня, щоб проконтролювати ситуацію для уникнення подальшого поширення захворювання.

Нагадаємо, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я від лихоманки Ебола у ДР Конго загинула одна людина у 2014 році.