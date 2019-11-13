Українагейт. CNN оприлюднила нові докази проти Трампа



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Дональда Трампа спіймали на брехні

Трамп стверджував, що не знайомий з Парнасом і Фруманом, натомість журналісти знайшои докази 10 зустрічей

Президент США Дональд Трамп щонайменше 10 разів зустрічався з партнерами свого адвоката Руді Джуліані Левом Парнасом і Ігорем Фруманом, яких, за словами президента, він не знає.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Як з’ясували розслідувачі, проаналізувавши фотографії публічних заходів, оприлюднених в соцмережах Facebook, Instagram і на інших онлайн-ресурсах, Трамп перетинався з Фруманом і Парнасом щонайменше 10 разів в період з березня 2014 року по грудень 2018 року.

У семи випадках Трамп позував для фотографій разом з Фруманом або Парнасом.

Серед місць зустрічі CNN називає заходи в рамках виборчої кампанії Трампа, заходи зі збору коштів з дорогими внесками за участь і виїзні зустрічі, передінавгураційну гала-вечерю для великих донорів, камерну вечерю з президентом і урочистий захід в Білому домі на честь Хануки з президентом, віцепрезидентом і Джуліані.

Майк Пенс, Ігор Фруман, Лев Парнас, Дональд Трамп і Руді Джуліані

Ні адвокати обох підозрюваних, ні Руді Джуліані, ні представники Білого дому не відповіли на питання про зв’язки Трампа з Фруманом або Парнасом.

Сам Трамп заперечує, що знайомий з ними: «Я їх не знаю. Я нічого не знаю, що вони роблять. Може вони були клієнтами Руді. Ви повинні запитати Руді».

Як відомо, Лев Парнас, Ігор Фруман, а також пов'язаний з ними Андрій Кукушкін були затримані в США у жовтні. Усіх їх звинувачують у причетності до незаконних переказів на передвиборні кампанії республіканських кандидатів, включаючи політичний комітет, який збирав пожертви для Трампа, на той час кандидата в президенти США.

Нагадаємо, затриманий в США підприємець Лев Парнас стверджує, що за вказівкою Рудольфа Джуліані, адвоката Дональда Трампа, вимагав від української сторони оголосити про початок розслідування відносно колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена і його сина

Раніше стало відомо, що у Сан-Франциско заарештували американського бізнесмена українського походження Андрія Кукушкіна, який фігурує у справі проти партнерів адвоката Дональда Трампа Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

Також повідомлялося, що адвокат Трампа Джуліані став об'єктом кримінального розслідування, пов'язаного з арештом Лева Парнаса та Ігоря Фурмана.

До слова, президент США Дональд Трамп назвав «ганебними« слухання з питання про імпічмент і заявив, що демократи блокують свідків, яким хотіли б задати питання республіканці.