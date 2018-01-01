У Косово чотирьох депутатів засудили за сльозогінний газ у парламенті

Парламентарів засудили за перешкоджання роботі парламенту

У Косово чотирьох депутатів засудили до умовного тюремного ув'язнення за розпорошення сльозогінного газу у приміщенні парламенту. Про це повідомляє Reuters. Парламентарів засудили строком від 15 до 18 місяців за перешкоджання роботі парламенту. У 2015 і 2016 роках опозиційні депутати розпилювали сльозогінний газ в парламенті на знак



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Фото: EPA Парламентарів умовно засудили строком від 15 до 18 місяців

Парламентарів засудили за перешкоджання роботі парламенту

У Косово чотирьох депутатів засудили до умовного тюремного ув'язнення за розпорошення сльозогінного газу у приміщенні парламенту.

Про це повідомляє Reuters.

Парламентарів засудили строком від 15 до 18 місяців за перешкоджання роботі парламенту.

У 2015 і 2016 роках опозиційні депутати розпилювали сльозогінний газ в парламенті на знак незгоди з угодою про кордон з Чорногорією та угоди з Сербією, яка була підписана з ЄС.

Депутати не потраплять до в'язниці, якщо не вчинять такий же злочин протягом наступних двох років. Самі обвинувачені заявили, що рішення суду є політично мотивованим і не з'явилися на судове засідання.

Зазначається, що крім згаданих чотирьох депутатів, ще 11 очікують вироків за аналогічними звинуваченнями.

Нагадаємо, екс-віце-прем’єр самопроголошеного Косова Едіта Тахірі вважає, що для України шлях позбавитися залежності від Росії полягає у визнанні Косова.