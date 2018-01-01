У Косово чотирьох депутатів засудили за сльозогінний газ у парламенті
- Вчора, 22:46
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Парламентарів засудили за перешкоджання роботі парламенту
У Косово чотирьох депутатів засудили до умовного тюремного ув'язнення за розпорошення сльозогінного газу у приміщенні парламенту.
Про це повідомляє Reuters.
Парламентарів засудили строком від 15 до 18 місяців за перешкоджання роботі парламенту.
У 2015 і 2016 роках опозиційні депутати розпилювали сльозогінний газ в парламенті на знак незгоди з угодою про кордон з Чорногорією та угоди з Сербією, яка була підписана з ЄС.
Депутати не потраплять до в'язниці, якщо не вчинять такий же злочин протягом наступних двох років. Самі обвинувачені заявили, що рішення суду є політично мотивованим і не з'явилися на судове засідання.
Зазначається, що крім згаданих чотирьох депутатів, ще 11 очікують вироків за аналогічними звинуваченнями.
Нагадаємо, екс-віце-прем’єр самопроголошеного Косова Едіта Тахірі вважає, що для України шлях позбавитися залежності від Росії полягає у визнанні Косова.