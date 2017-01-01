У Косово порадили Україні рецепт поведінки з Росією

Політик з Косово пропонує Україні вигідну угоду

Екс-віце-прем’єр самопроголошеного Косова Едіта Тахірі вважає, що для України шлях позбавитися залежності від Росії полягає у визнанні Косова. Про це вона зазначила в інтерв’ю «Главкому». «Косово запровадило частину загальноєвропейських санкцій проти Росії. Ми думаємо, що така політика допоможе народам досягти свободи



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Фото з відкритих джерел Екс-віце-прем’єр самопроголошеного Косова Едіта Тахірі

Політик з Косово пропонує Україні вигідну угоду

Екс-віце-прем’єр самопроголошеного Косова Едіта Тахірі вважає, що для України шлях позбавитися залежності від Росії полягає у визнанні Косова. Про це вона зазначила в інтерв’ю «Главкому».

«Косово запровадило частину загальноєвропейських санкцій проти Росії. Ми думаємо, що така політика допоможе народам досягти свободи та допоможе обмежити негативний вплив Росії. Визнання Косова – це шлях позбавитися залежності від Росії», — зазначила Тахірі.

Політик додає, що інтегрувати людей з Донбасу в українське суспільство — складна проблема, вирішення якої належить віднайти самій Україні, оскільки сусідні країни займаються маніпуляціями.

«Потрібен діалог у міжнародній площині, діалог усередині вашої країни. Проблема не може вирішитися сама собою. Ми успішно працюємо над тим, аби реінтегрувати сербське населення у суспільство Косова, цим досвідом ми можемо поділитися з Україною», — резюмувала Тахірі.