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    У Кремлі назвали спроби прогнозувати зростання інфляції ворожінням на кавовій гущі

    Ситуація абсолютно безпрецедентна, вважає речник президента Росії - У Кремлі назвали спроби прогнозувати зростання інфляції ворожінням на кавовій гущі
    Ситуація абсолютно безпрецедентна, вважає речник президента Росії
    фото з відкритих джерел

    Прессекретар президента не став коментувати питання можливості заморозки цін у Росії у зв'язку зі зростанням інфляції

    У Росії триває робота з мінімізації наслідків зростання інфляції, відповідні заходи реалізуються та опрацьовуються нові. Про це заявив у четвер журналістам прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

    «Що стосується інфляції, зараз досить шоковий зовнішній вплив на нашу економіку, є негативні наслідки, вони мінімізуватимуться. Наразі ситуація турбулентна, але саме заходи щодо заспокоєння, стабілізації цієї ситуації вже реалізуються, подальші заходи опрацьовуються», – сказав представник Кремля.

    Він залишив без відповіді питання журналістів про можливе подальше зростання інфляції.

    «Наразі щось прогнозувати – справа абсолютно невдячна, і це, швидше, гадати на кавовій гущі», – зауважив прес-секретар.

    «Ситуація абсолютно безпрецедентна. Такої економічної війни, яка розпочалася проти нашої країни, не було, тому щось прогнозувати дуже складно. Треба не прогнозувати, а діяти, щоб мінімізувати негативні наслідки та подальші ризики», – наголосив Пєсков.

    Прессекретар президента не став коментувати питання можливості заморозки цін у Росії у зв'язку зі зростанням інфляції.

    «Щодо заморозки цін – я залишаю зараз це без відповіді, без коментарів. Ви знаєте, що у нас є штаб в уряді, очолює його прем’єр. Все, що потрібно для стабілізації, робитиметься», – сказав речник Кремля.

    Згідно з оглядом, підготовленим Мінекономрозвитку РФ, інфляція в країні з 26 лютого по 4 березня прискорилася до 10,42%.

    Нагадаємо, в Україні триває 15 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією. Російська армія втратила понад 12 тис. солдат і 2374 одиниці різної техніки.

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    Теги: армія солдат прессекретар
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    У Кремлі назвали спроби прогнозувати зростання інфляції ворожінням на кавовій гущі