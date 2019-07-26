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    У Кривому Розі скасували прайд-марш через те, що поліція не може захистити учасників

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    Сам фестиваль, за словами організаторів, має відбутись у форматі проведення дискусій, лекцій, кінопоказів та зустрічей

    Організатори «КривбасПрайду-2019» повідомили про скасування ЛГБТ-ходи у Кривому Розі через ймовірність, що поліція не зможе гарантувати безпеку учасників.

    Відповідну заяву вони розмістили на сторінці спільноти у Фейсбук.

    «Як організатори публічних заходів, ми в першу чергу маємо працювати з ризиками, які можуть впливати на безпеку і здоров’я учасників маршу. На жаль, наразі ризики незабезпечення безпеки правоохоронними органами високі, і ми маємо бути реалістами, оцінюючи їх. Тим не менш, ми впевнені, що наступний «КривбасПрайд» завершиться маршем вулицями нашого міста», – мовиться у повідомленні.

    Як зазначається, у рамках фестивалю відбудуться дискусії про реєстровані цивільні партнерства, безпеку та ризики для громадських активістів в сучасних умовах, інтерактивні лекції, кінопокази та зустріч батьківської ініціативи «ТЕРГО».

    Урочисте відкриття відбулося 25 липня.

    22 липня минулого року у Кривому Розі марш на підтримку ЛГБТ-спільноти провели за участі кількох десятків людей. Паралельно представники кількох громадських і релігійних організацій проводили акцію «Молитовна варта: за родину, за святість нашого народу, за охорону духовного світу дитини», протестуючи проти маршу ЛГБТ.

    Нагадаємо, Марш рівності, організований ЛГБТ-ініціативою «КиївПрайд», проходив в Києві в неділю, 23 червня.

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