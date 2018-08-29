У Кривому Розі вшанували пам’ять загиблих під Іловайськом
-
Розсилка
Фото: Громадське
У Кривому Розі вшанували пам’ять загиблих під Іловайськом
Учасники акції заспівали гімн України, бійці батальйону «Кривбас» на колінах вшанували пам'ять побратимів
У центрі Кривого Рогу біля стели із фото загиблих військових Збройних сил України 28 серпня городяни запалили тисячі свічок.
На площі Горького зібралося близько сотні містян.
Учасники акції заспівали гімн України, бійці батальйону «Кривбас» на колінах вшанували пам'ять побратимів.
Акцію ініціювали члени громадської організації «Батальйон Національного Захисту «Кривбас», який складається здебільшого із демобілізованих бійців 40-го батальйону територіальної оборони.
У бою під Іловайськом загинули десятки уродженців Дніпропетровщини:
- Остроушко Денис Валерійович 30.08.1989-29.08.2014 Кулеметник, солдат, 40 БТрО «Кривбас»
- Ганічев Сергій Олексійович 26.08.1984-07.08.2014 Ком. відділення, сержант, 40 БТрО «Кривбас
- Кордабньов Володимир Олександрович 10.04.1964-07.08.2014 Нач. інженерної служби, майор, 40 БТрО «Кривбас»
- Кочура Максим Дмитрович 26.08.1994-07.08.2014 Солдат, 40 БТрО «Кривбас»
- Береза Роман Віталійовіч 09.04.1988-10.08.2014 Стрілець-помічник гранатометника, ст. солдат, 40 БТрО «Кривбас»
- Бонцевич Сергій Степанович 14.09.1981-10.08.2014 Стрілець-помічник гранатометника, ст. солдат, 40 БТрО «Кривбас»
- Палій Олександр Володимирович 17.03.1969-10.08.2014 Гол. сержант взводу, мол. сержант, 40 БТрО «Кривбас»
- Ліщинський Станіслав Сергійович 30.04.1989-20.08.2014 Ком. взводу, лейтенант, 17 ОТБр
- Карпенко Геннадій Григорович 15.10.1972-24.08.2014 Бухгалтер, ст. сержант, 40 БТрО «Кривбас»
- Ряженцев Сергій Геннадійович 17.02.1984.-24.08.2014 Кулеметник,мол. сержант, 39БТрО «Дніпро-2»
- Мельничук Євген Анатолійович 01.12.1985-28.08.2014 Солдат, 42 БТрО
- Сипченко Микола Іванович 05.09.1968-28.08.2014 Водій, сержант, 42 БТрО «Рух опору»
- Баланчук Олексій Олександрович 03.03.1978-29.08.2014 Кулеметник, солдат, 93 ОМБр
- Бондарчук Олег Вікторович 24.02.1979-29.08.2014 Стрілець-санітар, солдат, 40 БТрО «Кривбас»
- Гажур Олександр Анатолійович 18.06.1975 -29.08.2014 Снайпер, мол. сержант, 40 БТрО «Кривбас»
- Графа Олександр Іванович 13.12.1965-29.08.2014 Ком. взводу, старший лейтенант, 93 ОМБр
- Джадан Іван Миколайович 24.03.1977-29.08.2014 Механік-радіотелефоніст, солдат, 40 БТрО «Кривбас»
- Долгов Ігор Олександрович 20.05.1964.-29.08.2014 Заст. ком. роти з озброєння, ст. лейтенант, 40 БТрО «Кривбас»
- Зранко Дмитро Олексійович 25.01.1984-29.08.2014 Ст. солдат, сапер, 93 ОМБр
- Коваленко Олег Миколайович 16.08.1984-29.08.2014 Кулеметник, солдат, 40 БТрО «Кривбас»
- Королюк Андрій Петрович 04.08.1980-29.08.2014 Стрілець, солдат, 40 БТрО «Кривбас»
- Куліченко Володимир Миколайович 07.03.1972-29.08.2014 Солдат 40 БТрО «Кривбас»
- Лихогруд Андрій Григорович 27.07.1971-29.08.2014 Ком.взводу, старший лейтенант, 40 БТрО «Кривбас»
- Мельник Валерій Ігоревич 25.08.1984-29.08.2014 Кухар, ст. солдат, 40 БТрО «Кривбас»
- Мирошниченко Олександр Іванович 11.04.1993 - 29.08.2014 Стрілець-помічник гранатометника, солдат, 40 БТрО «Кривбас»
- Нечепуренко Костянтин Володимирович 30.07.1977-29.08.2014 Стрілець-помічник гранатометника, солдат, 40 БТрО «Кривбас»
- Остроушко Денис Валерійович 30.08.1989-29.08.2014 Кулеметник, солдат, 40 БТрО «Кривбас»
- Письмений Ілля Леонідович 21.06.1980-29.08.2014 Снайпер, солдат, 42 БТрО
- Придатко Дмитро Миколайович 28.07.1988-29.08.2014 Ст. розвідник-снайпер, сержант, 3-й ОПСП
- Прокоп’єв Євген Вікторович 04.06.1981-29.08.2014 Кулеметник, солдат, 40 БТрО «Кривбас»
- Русін Андрій Миколайович 03.11.1976-29.08.2014 Ст. стрілець, солдат, 40 БТрО «Кривбас»
- Рябов Руслан Костянтинович 26.01.1971-29.08.2014 Розвідник, солдат резерву, 2-й БСП НГУ «Донбас».
- Семеніщенков Олександр Анатолійович 21.04.1983-29.08.2014 Кулеметник ,солдат, 40 БТрО «Кривбас»
- Сухомлін Дмитро Олександрович 20.05.1986-29.08.2014 Солдат, 93 ОМБр
- Тітенко Володимир Олегович 18.01.1974-29.08.2014 Стрілець-помічник гранатометника, ст. сержант, 40 БТрО «Кривбас»
- Толкачов Віталій Михайлович 05.08.73-29.08.2014 Ст. водій, мол. сержант, 40 БТрО «Кривбас»
- Троценко Максим Миколайович 20.06.1985-29.08.2014 Снайпер, солдат, 40 БТрО «Кривбас»
- Шиян Андрій Вікторович 15.12. 1976-29.08. 2014 Ком. відділення, старшина, 40 БТрО «Кривбас»
Джерело: Громадське