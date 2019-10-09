У Кривому Розі затримали чоловіка, якому «замовили Зеленського»



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На момент затримання чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння

Про підозрілого громадянина в поліцію повідомили міські мешканці, він заявляв, що йому «замовили Зеленського»

У Кривому Розі співробітники Національної поліції в ніч на 9 жовтня затримали чоловіка, який заявив про підготовку вбивства президента Володимира Зеленського.

Про це повідомило місцеве видання Первый Городской.

Зазначається, що про підозрілого громадянина повідомили пильні городяни. За їхніми словами, чоловік запевняв, що йому замовили Зеленського.

Чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Він був доставлений в Металургійне районне відділення поліції.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі «замінували» будинок батьків Зеленського. Після перевірки в поліції повідомили, що вибухонебезпечних предметів не було виявлено.

Нагадаємо, у липні у Кривому Розі до правоохоронців надійшло повідомлення про закладення вибухівки у лікарнях, дитячих садках, на вокзалі та у будинку батьків президента Володимира Зеленського.