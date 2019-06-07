У Кропивницькому СБУ попередила банкрутство стратегічного підприємства



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Кропивницька міськрада розірвала договір оренди та повернула у власність громади теплогенеруючий комплекс вартістю понад 77 млн грн

Співробітники Служби безпеки України у межах реалізації заходів із контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки об’єктів критичної інфраструктури попередили доведення до банкрутства стратегічного теплогенеруючого підприємства у Кропивницькому. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що з моменту підписання у 2004 році з міською радою обласного центру договору оренди цілісного майнового комплексу «Кіровоградтеплоенерго», що забезпечує теплопостачанням велику частину міста, орендатор неефективно використовував надане йому майно та нарощував заборгованість за спожитий газ та оренду. Станом на 2017 рік заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» сягала 134,4 млн грн.

Попри негативні економічні показники та відсутність підтверджених лімітів газу на опалювальні сезони орендатор не відмовлявся від подальшої господарської діяльності. Протягом останніх трьох років такі дії кілька разів призводили до зриву стабільного проходження опалювального сезону.

Для попередження надзвичайних ситуацій та соціальної напруги у майбутньому співробітники СБУ проінформували керівництво міської ради Кропивницького про необхідність проведення детального внутрішнього аудиту виконання умов договору орендатором.

За результатами перевірок Кропивницька міська рада розірвала договір оренди та повернула у комунальну власність громади теплогенеруючий комплекс загальною балансовою вартістю понад 77 млн грн.