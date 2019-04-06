У крові Порошенка алкоголю не виявили, – нарколог



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Жодних психоактивних речовин у крові Порошенка знайдено не було

Дослідження крові президента засвідчило, що слідів алкоголю в його організмі немає

У крові президента України Петра Порошенка алкоголю не виявлено. Про це у коментарі телеканалу «Прямий» 5 квітня повідомив головний лікар київської міської наркологічної клінічної лікарні «Соціотерапія» Володимир Ярий.

«Протягом перший двох годин ми зробили два види досліджень. У першу чергу ми дослідили сечу. Це було на стадіоні «Олімпійський». Жодних психоактивних речовин знайдено не було. І після цього впродовж однієї години 40 хвилин ми зробили установку за допомогою газового хроматографа. Це було дослідження крові на наявність алкоголю, він також був відсутній», – розповів Ярий.

За його словами, установка за допомогою газового хроматографа – це процедура дослідження на наявність алкоголю і його кількості у крові. «Від кількості буде залежати, яку кількість людина вживала. І від кількості цих проміле ми можемо говорити про строк, коли було останнє вживання. У даному випадку в нас були нулі по проміле. Тобто вживання у найближчі дні було відсутнє», – підкреслив лікар.

Нарколог також нагадав, що у Порошенка взяли зразки волосся, які передадуть у лабораторію.

«Скоріш за все, протягом двох тижнів ми отримаємо кінцевий остаточний результат, пов'язаний із вживанням будь-яких психоактивних речовин упродовж більш тривалого часу. Щонайменше можна стверджувати про останні шість місяців життя людини», – зазначив лікар.