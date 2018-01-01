У Литві арештували трьох російських шпигунів

Трьох жителів Литви підозрюють у передачі російським спецслужбам інформації про збройні сили

У Литві заарештували трьох місцевих жителів, підозрюваних в шпигунстві на користь Росії. Затримання відбулися ще в грудні. Відтоді підозрюваних утримують у СІЗО. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомляє балтійське інформаційне агентство BNS. За даними литовської поліції, заарештованих підозрюють у тому, що вони за гроші передавали



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У Литві шпигували на користь Росії (ілюстративне фото)

Трьох жителів Литви підозрюють у передачі російським спецслужбам інформації про збройні сили

У Литві заарештували трьох місцевих жителів, підозрюваних в шпигунстві на користь Росії.

Затримання відбулися ще в грудні. Відтоді підозрюваних утримують у СІЗО.

Їм загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомляє балтійське інформаційне агентство BNS.

За даними литовської поліції, заарештованих підозрюють у тому, що вони за гроші передавали російським спецслужбам інформацію про збройні сили Литви. За словами представника литовської розвідки, передані відомості не були засекреченими.

В останні роки в Литві неодноразово фіксувалися випадки шпигунства на користь Росії. У березні 2016 громадянин Литви був засуджений на 12 років позбавлення волі за передачу інформації російським спецслужбам. У 2015 році арештували одразу кількох людей, в тому числі і громадян Росії, за підозрою в шпигунстві.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України виявила в Кабінеті міністрів російського шпигуна.

Підозрюваного затримали ввечері 20 грудня. Він працював особистим перекладачем прем'єра Гройсмана.

21 грудня Єжову було оголошено про підозру.

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Джерело: Радіо Свобода