  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Литві арештували трьох російських шпигунів

    Трьох жителів Литви підозрюють у передачі російським спецслужбам інформації про збройні сили
    У Литві заарештували трьох місцевих жителів, підозрюваних в шпигунстві на користь Росії. Затримання відбулися ще в грудні. Відтоді підозрюваних утримують у СІЗО. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомляє балтійське інформаційне агентство BNS. За даними литовської поліції, заарештованих підозрюють у тому, що вони за гроші передавали
    • Сьогодні, 19:44
    • Розсилка
    У Литві шпигували на користь Росії (ілюстративне фото)
    У Литві шпигували на користь Росії (ілюстративне фото)

    Трьох жителів Литви підозрюють у передачі російським спецслужбам інформації про збройні сили

    У Литві заарештували трьох місцевих жителів, підозрюваних в шпигунстві на користь Росії.

    Затримання відбулися ще в грудні. Відтоді підозрюваних утримують у СІЗО.

    Їм загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомляє балтійське інформаційне агентство BNS.

    За даними литовської поліції, заарештованих підозрюють у тому, що вони за гроші передавали російським спецслужбам інформацію про збройні сили Литви. За словами представника литовської розвідки, передані відомості не були засекреченими.

    В останні роки в Литві неодноразово фіксувалися випадки шпигунства на користь Росії. У березні 2016 громадянин Литви був засуджений на 12 років позбавлення волі за передачу інформації російським спецслужбам. У 2015 році арештували одразу кількох людей, в тому числі і громадян Росії, за підозрою в шпигунстві.

    Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України виявила в Кабінеті міністрів російського шпигуна.

    Підозрюваного затримали ввечері 20 грудня. Він працював особистим перекладачем прем'єра Гройсмана.

    21 грудня Єжову було оголошено про підозру.

    Читайте також матеріал «Главкома» Екс-заступник голови СБУ Олександр Скіпальський: Таких «Єжових» навколо Гройсмана і Порошенка десятки

    Джерело: Радіо Свобода

    Читайте також
    Росія шпигун Литва
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ