У Лондоні запровадили систему безконтактної оплати вуличним музикантам

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Фото: РА Тестувати систему Шарлотта Кемпбелл пропонувала слухачам перевести на її рахунок два фунта

Перехожі тепер можуть за відсутності готівки дати гроші вуличному артисту просто з кредитної картки

У Лондоні запровадили систему безконтактних платежів для вуличних музикантів. Перехожі тепер можуть за відсутності готівки дати гроші вуличному артисту просто з кредитної картки.

Про це повідомляє ВВС.

Автори ініціативи стверджують, що столиця Британії стала першим у світі містом, яке запровадило таку систему безконтактних платежів для вуличних музикантів.

Програму запустили у партнерстві зі шведською компанією iZettle, яку в травні купив американський платіжний сервіс PayPal.

Музиканти з’єднують компактні зчитувальні пристрої зі своїми телефонами, а платіжний термінал дозволяє жертвувати лише фіксовану суму.

«Тепер більше лондонців зможуть підтримати наших талановитих вуличних артистів», — сказав мер Лондона Садок Ханн Він оголосив, що після успішного тестування ця система буде використовуватися в усьому місті.

Вулична співачка Шарлотта Кепмбелл після випробування експериментальної системи платежів заявила, що такий спосіб оплати значно підвищив її заробіток.

За словами Кепмбелл, за наявності безконтактної оплати їй жертвували більше грошей, ніж будь-коли.