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    У Лондоні знайшли мощі Папи Римського, якого вбили у Криму 2 тисячі років тому

    Святий Климент був третім Папою Римським
    У смітті, зібраному в центрі Лондона, був знайдений невеликий шкіряний футляр, що містить фрагмент кістки, який, як вважають, є реліквією Святого Климента, Папи Римського, який був убитий майже 2 тисячі років тому. Як повідомляє The Guardian, коробка, спочатку запечатана червоним воском і перев'язана малиновими шнурами, містила фрагмент кістки під
    • Сьогодні, 19:10
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    фото Enviro Waste l

    Святий Климент був третім Папою Римським

    У смітті, зібраному в центрі Лондона, був знайдений невеликий шкіряний футляр, що містить фрагмент кістки, який, як вважають, є реліквією Святого Климента, Папи Римського, який був убитий майже 2 тисячі років тому.

    Як повідомляє The Guardian, коробка, спочатку запечатана червоним воском і перев'язана малиновими шнурами, містила фрагмент кістки під скляним куполом зі смужкою паперу, яка позначає її Oss. S Clementis - кістка Святого Климента.

    За словами істориків, Святий Климент був вбитий приблизно в 100 році нашої ери римським імператором Траяном, будучи прив'язаним до якоря і кинутим у морі біля берегів Криму: його доля зробила його покровителем мореплавців.

    Климент I був третім Папою Римським, після святих Петра і Ліна.

     

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