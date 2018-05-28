У Луцьку чоловік вдарив патрульну головою об стіну

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Патрульна перебуває в лікарні зі струсом мозку і закритою черепно-мозковою травмою

Лучанину загрожує кримінал через нанесення тілесних ушкоджень патрульній. Про це повідомляють патрульні на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що екіпаж патрульних прибув на терміновий виклик на вулиці Глушець у Луцьку.

Заявниця повідомила, що її побив нетверезий співмешканець. Жінка написала заяву на порушника, потім патрульна хотіла відібрати пояснення, однак потерпіла почала поводитись агресивно, втікала, також була нетверезою. На її крик вибігли сусіди й також напали на полісменів.

У якийсь момент один з чоловіків наніс тілесні ушкодження інспекторці та вдарив її головою об стіну. Зловмисника затримали й доставили у відділок.

Виявилось, що це співмешканець заявниці.

Також встановили, що ця заявниця уже більше 40 разів викликала поліцію додому зі схожими зверненнями. За словами очевидців, вона з чоловіком разом вживають алкоголь, після чого розпочинають «розбірки».

Наразі за фактом нанесення ушкоджень правоохоронцю відомості внесли в ЄРДР за ст. 345 Кримінального Кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Тривають слідчі дії.

Патрульна перебуває в лікарні зі струсом мозку і закритою черепно-мозковою травмою, її життю загроз немає.