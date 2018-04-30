У Луцьку наввипередки бігали жінки та чоловіки на підборах

У Луцьку бігли на підборах на знак боротьби з раком грудей

Чоловіки, жінки та діти бігали на підборах, щоб привернути увагу до хвороби раку грудей. Захід відбувся 29 квітня у Луцьку. Однією зі співорганізаторів забігу є керівниця Благодійного фонду «Стопрак» Марія Адамчук. Жінка також хворіла на рак грудей. «Ця акція спрямована на те, щоб привернути увагу жінок і чоловіків до такої



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Фото: ВолиньPost

У Луцьку бігли на підборах на знак боротьби з раком грудей

Чоловіки, жінки та діти бігали на підборах, щоб привернути увагу до хвороби раку грудей. Захід відбувся 29 квітня у Луцьку.

Однією зі співорганізаторів забігу є керівниця Благодійного фонду «Стопрак» Марія Адамчук. Жінка також хворіла на рак грудей.

«Ця акція спрямована на те, щоб привернути увагу жінок і чоловіків до такої проблеми, як рак молочної залози. На жаль, немає регулярної звички оглядів, коли тебе нічого не турбує. Але рак — така хвороба, яка не має симптоматики на початкових термінах. Проявляється вже на 3-й, 4-й стадіях, коли вже може бути пізно», — розповіла жінка Громадському радіо.

Під час заходу можна було пройти безкоштовне обстеження у лікарів та отримати консультацію про те, як виявляти рак на ранніх стадіях.

За словами Адамчук, участь у забігу на шпильках коштувала для всіх учасників 50 гривень. Організатори розповіли, що зареєструвалися понад 150 учасників, але прийшли не всі.

Зібрані кошти після забігу передадуть до благодійного фонду «Стопрак», за які проведуть інформаційну кампанію для популяризації постійних медичних оглядів жінок.

Перед забігом учасники робили розминку на підборах. Після цього жінки бігли дистанцію на 100 та 500 метрів. Чоловіки — тільки на 500. Для багатьох учасників великою допомогою був скотч, яким вони приклеювали туфлі до ніг, щоб не згубити взуття під час бігу. Дехто з учасників прийшов на забіг в оригінальних костюмах.

У забігу на шпильках на 500 метрів серед чоловіків переміг Тарас Мельник. Він біг у кросівках, до яких приклеїв підбори, і подолав дистанцію за 1 хвилину 32 секунди. Друге місце посів Сергій Оксенюк, третім прибіг Вадим Мазурик.

Серед жінок перше місце у забігу на дистанцію 500 метрів здобула Оксана Оксенюк. Вона подолала дистанцію за 1 хвилину 45 секунд. Другою стала Яна Микитюк, третє місце посіла Світлана Малиш. Переможці отримали винагороди на загальну суму 27 тисяч гривень.