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    У Луцьку підпалили автомобіль топ-менеджера текстильної компанії

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    У Луцьку підпалили автомобіль топ-менеджера текстильної компанії
    Ілюстративне фото

    За фактом підпалу автомобіля Skoda Octavia розпочато розслідування

    У Луцьку підпалили автомобіль топ-менеджера компанії з виробництва одягу для дому та сну. повідомила прес-служба Головного управління Нацполіції у Волинській області.

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    За фактом підпалу автомобіля Skoda Octavia розпочато розслідування.

    Раніше повідомлялося, що у Луцьку спалили машини адвокату та її чоловіку. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу автомобілів Skoda Octavia та Renault Koleos.

    Поліцейські провели детальний огляд місця події під час якого виявили та вилучили речові докази, зокрема, пожежне сміття. Усе вилучене направили для проведення експертизи. Сума завданих збитків становить понад півмільйона гривень. Нині проводяться заходи спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину. Досудове слідство триває. Кримінальне провадження відкрито за ст. ст.194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна, шляхом підпалу).

    Нагадаємо, у Харкові горів автомобіль, що перебуває у користуванні співробітника Генеральної прокуратури

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