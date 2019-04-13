У Великій Британії стався напад на авто посла України (фото)



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Фото: KatayamaHiroaki/ twitter.com

При цьому лондонська поліція не вважає терактом інцидент, який стався біля посольства України у Лондоні

У суботу, 13 квітня, відбувся умисний напад на службовий автомобіль посла України у Великій Британії Наталії Галібаренко, який стояв припаркованим біля будівлі посольства. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на власні джерела.

Після виклику поліції автомобіль нападника заблокували. Втім, незважаючи на дії поліції, нападник здійснив повторний таран автомобіля посла.

У відповідь поліцейські були змушені відкрити вогонь по автомобілю нападника. Його затримали та доставили у відділок поліції. Ніхто зі співробітників посольства не постраждав. Особа та мотив злочину встановлює поліція.

За повідомленнями в соціальних мережах, пролунало до десяти пострілів. Скотленд Ярд підтвердив, що поліцейські застосували зброю, але поранених не зафіксовано.

При цьому лондонська поліція не вважає терактом інцидент, який стався біля посольства України у Великій Британії. Про це повідомляє прес-служба Скотленд Ярду у Twitter.

У поліції розповідають, що офіцери виїхали за викликом про зіткнення автомобіля з низкою інших поблизу українського посольства. Коли вони прибули на місце, водій скерував автомобіль на них. Поліцейські застосували зброю і електрошокери, затримавши чоловіка віком близько 40 років. Він не постраждав.

Фото: KatayamaHiroaki/ twitter.com

«Інцидент не розглядається як пов'язаний з тероризмом», - йдеться у повідомленні.

«За стандартною процедурою, зараз триває розслідування застосування поліцейськими вогнепальної зброї під час цього інциденту. Поки це триває, я б хотів віддати належне офіцерам, які швидко відреагували на цей інцидент і поставили себе під загрозу, як це роблять кожен день, щоб утримати людей Лондона в безпеці», - сказав старший інспектор Енді Волкер.