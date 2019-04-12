На Вінниччині цистерна злетіла в кювет



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Водій автоцистерни не впорався з керуванням, машина злетіла в кювет і перекинулася

Біля села Райгород Немирівського району Вінницької області сталася ДТП з автоцистерною, в якій перевозилося дизельне пальне. Про це повідомив начальник обласного управління ДСНС Руслан Шевчук.

«Автомобіль DAF (цистерна, напівпричіп ємністю 25 тонн), завантажений дизпальним, по дорозі з Кропивницького в Чернівці з'їхав в кювет і перекинувся набік», – написав він.

У результаті ДТП сталася розгерметизація заливних люків, стався помірний витік пального. На місці події працювали співробітники ДСНС, нацполіції, екологічна інспекція та представники органів влади.

Джерело: Сегодня