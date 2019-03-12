У Луцьку спалили машини адвокату та її чоловіку



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По вулиці Мазепи у Луцьку згоріли два автомобілі Skoda Octavia та Renault Koleos

У Луцьку поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу двох автомобілів. Про це УНН повідомила прес-служба Головного управління Нацполіції у Волинській області.

По вулиці Мазепи у Луцьку згоріли два автомобілі Skoda Octavia та Renault Koleos, які належать мешканцям обласного центру. Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав.

Поліцейські провели детальний огляд місця події під час якого виявили та вилучили речові докази, зокрема, пожежне сміття. Усе вилучене направили для проведення експертизи. Сума завданих збитків становить понад пів мільйона гривень. Нині проводяться заходи спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину. Досудове слідство триває. Кримінальне провадження відкрито за ст. ст.194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна, шляхом підпалу).

Як повідомили у правоохоронних органах, автомобілі належали адвокатові одного з місцевих адвокатських об’єднань та її чоловікові.

Нагадаємо, у Харкові горів автомобіль, що перебуває у користуванні співробітника Генеральної прокуратури.