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    У Харкові горіло авто співробітника Генпрокуратури

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    Вогнем пошкоджено моторний відсік та салон автомобіля, правоохоронці підозрюють підпал

    У Харкові горів автомобіль, що перебуває у користуванні співробітника Генеральної прокуратури. Про це повідомили у правоохоронних органах.

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    Автомобіль Ford Fusion належить жителю Харкова. Авто було припарковане поряд з житловим будинком на проспекті Науки у Харкові, коли в ночі 3 березня, з невстановлених поки що причин автомобіль загорівся. Вогнем пошкоджено моторний відсік та салон автомобіля. Правоохоронці підозрюють підпал. Однак остаточно причини займання встановить слідство.

    Розпочато досудове розслідування за ст.194 КК України (умисне пошкодження або знищення майна).

    Нагадаємо, за тиждень у Києві сталося 137 пожежНа пожежах врятовано троє громадян, чотири особи травмовано.

    Як повідомлялося, 26 лютого сталася пожежа в окремо розташованому павільйоні шиномонтажу на вул. Ревуцького, що у Дарницькому районі столиці. 

    25 лютого сталася пожежа на СТО на вул. Генерала Карбишева.

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