У Львові на хабарі $ 25 тис. «погоріли» керівник та юрист проектної організації

Затримані обіцяли домовитися з чиновниками про видачу містобудівних умов

У Львові слідчі Франківського відділу поліції разом з працівниками Львівської місцевої прокуратури №3 під оперативним супроводом обласного Управління захисту економіки на хабарі 25 000 доларів США затримали керівника та юриста проектної організації. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.



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Затримані обіцяли домовитися з чиновниками про видачу містобудівних умов

У Львові слідчі Франківського відділу поліції разом з працівниками Львівської місцевої прокуратури №3 під оперативним супроводом обласного Управління захисту економіки на хабарі 25 000 доларів США затримали керівника та юриста проектної організації.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Затримані обіцяли домовитися з чиновниками ЛМР про видачу містобудівних умов та обмежень на будівництво житлового будинку у Львові.

Вказані особи вимагали та отримали неправомірну вигоду за прийняття рішення службовими особами ЛМР, а саме директором управління архітектури щодо погодження містобудівних умов та обмежень по об’єкту будівництва багатоквартирного житлового будинку на вул. Господарській 21 у м. Львові.

Справу кваліфікували за ч.3 ст. 368 (одержання хабара) ККУ. За таке правопорушення передбачене позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

На даний час вирішується питання про затримання вищевказаних осіб, в порядку ст. 208 КПК України та проводяться невідкладні слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі співробітника Дрогобицького відділу поліції.