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    У Львові ніяк не можуть знести 30-метрову стелу Монумента слави (відео)

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    <p>Роботи з демонтажу планують продовжити в ніч із на 2 березня</p> - У Львові ніяк не можуть знести 30-метрову стелу Монумента слави (відео)

    Роботи з демонтажу планують продовжити в ніч із на 2 березня

    Працівники компанії «Промальтбуд» понад шість годин намагались повалити найвищу частину конструкції на землю

    У Львові підрядникам з другої спроби не вдалось демонтувати 30-метрову стелу Монумента слави.

    Про це пише Zaxid.nеt.

    В ніч із четверга на п’ятницю працівники компанії «Промальтбуд» понад шість годин намагались повалити найвищу частину конструкції на землю - відбійним молотком збивали бетон, а болгаркою надрізали арматуру та інші металеві частини.

    Виявилось, що цього не достатньо, щоб знести стелу.

    «Там є всередині металева основа, до неї важко дістатись... Вона не дає впасти споруді. Ми її ще не бачимо, видно лише краї», - розповів промисловий альпініст компанії Андрій Маруніч.

    Як відомо, це вже друга спроба знести стелу Монумента слави. Роботи з демонтажу планують продовжити в ніч на 2 березня.

    Нагадаємо, Львівська мерія ухвалила рішення про демонтаж аварійного 30-метрового пілону Монумента слави на вул. Стрийській у лютому 2018 року.

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