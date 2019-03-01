У Львові ніяк не можуть знести 30-метрову стелу Монумента слави (відео)



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Роботи з демонтажу планують продовжити в ніч із на 2 березня

Працівники компанії «Промальтбуд» понад шість годин намагались повалити найвищу частину конструкції на землю

У Львові підрядникам з другої спроби не вдалось демонтувати 30-метрову стелу Монумента слави.

Про це пише Zaxid.nеt.

В ніч із четверга на п’ятницю працівники компанії «Промальтбуд» понад шість годин намагались повалити найвищу частину конструкції на землю - відбійним молотком збивали бетон, а болгаркою надрізали арматуру та інші металеві частини.

Виявилось, що цього не достатньо, щоб знести стелу.

«Там є всередині металева основа, до неї важко дістатись... Вона не дає впасти споруді. Ми її ще не бачимо, видно лише краї», - розповів промисловий альпініст компанії Андрій Маруніч.

Як відомо, це вже друга спроба знести стелу Монумента слави. Роботи з демонтажу планують продовжити в ніч на 2 березня.

Нагадаємо, Львівська мерія ухвалила рішення про демонтаж аварійного 30-метрового пілону Монумента слави на вул. Стрийській у лютому 2018 року.