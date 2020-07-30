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    У Львові п’яний водій тікав від патрульних та в’їхав у дерево

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    У Львові п’яний водій тікав від патрульних та в’їхав у дерево

    Нетверезий водій запропонував патрульним 200 євро хабара

    У ніч із вівторка на середу, 29 липня, львівські патрульні виявили 8 нетверезих водіїв. Один із водіїв, намагаючись утекти від патрульних, в’їхав у дерево. А інший, якого зупинили на Сихові, запропонував патрульним 200 євро хабара.

    Як повідомили у патрульній поліції, близько опівночі надійшов виклик про п’яного водія, який керує автомобілем Dacia Logan.

    Автомобіль патрульні виявили на вул. Мазепи у Шевченківському районі міста.

    «Автомобіль їхав із вимкненими фарами. Водій не відреагував на вимогу про зупинку та почав втікати. Екіпаж розпочав переслідування. На вул. Космічній 31-річний чоловік не впорався з керуванням і в'їхав у дерево», – повідомили у патрульній поліції.

    Водій мав ознаки сильного алкогольного сп'яніння. Перевірка в медичному закладі показала 2,53 проміле. Крім водія в автомобілі перебувало ще двоє пасажирів. Жінка потребувала допомоги медиків. На місце події викликали швидку та слідчого.

    водій автомобіль жінка
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