У Львові п’яний водій тікав від патрульних та в’їхав у дерево



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Нетверезий водій запропонував патрульним 200 євро хабара

У ніч із вівторка на середу, 29 липня, львівські патрульні виявили 8 нетверезих водіїв. Один із водіїв, намагаючись утекти від патрульних, в’їхав у дерево. А інший, якого зупинили на Сихові, запропонував патрульним 200 євро хабара.

Як повідомили у патрульній поліції, близько опівночі надійшов виклик про п’яного водія, який керує автомобілем Dacia Logan.

Автомобіль патрульні виявили на вул. Мазепи у Шевченківському районі міста.

«Автомобіль їхав із вимкненими фарами. Водій не відреагував на вимогу про зупинку та почав втікати. Екіпаж розпочав переслідування. На вул. Космічній 31-річний чоловік не впорався з керуванням і в'їхав у дерево», – повідомили у патрульній поліції.

Водій мав ознаки сильного алкогольного сп'яніння. Перевірка в медичному закладі показала 2,53 проміле. Крім водія в автомобілі перебувало ще двоє пасажирів. Жінка потребувала допомоги медиків. На місце події викликали швидку та слідчого.