У Львові раптово помер польський турист

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Чоловікові стало зле на Кафедральній площі у Львові

На Кафедральній площі у Львові близько 13:00 у вівторок, 22 травня, помер турист із Польщі. Про це повідомила журналістка Мар'яна Романяк на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За її словами, на площі поляку раптово стало погано. Працівники швидкої допомоги прибули через 20 хвилин, але врятувати туриста не вдалося.

Після медиків на місце події через хвилин 20-30 прибули правоохоронці, ще через 20 - судмедексперт.

В кінці тіло загиблого чоловіка забрали в морг.

«Тіло чоловіка майже дві години просто лежало на вулиці! Ми почекали всі служби, відвезли пані Анну (дружину) в консульство. І у мене в голові питання, чи можна було врятувати чоловіка і чому у нас такий безлад з роботою всіх цих служб!?» - написала Романяк.