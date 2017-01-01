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    У Львові відбувся забіг Санта-Клаусів

    Загалом учасники забігу пробігли дистанцію приблизно у п’ять кілометрів
    Вранці у суботу, 30 грудня, у Стрийському парку відбувся святковий забіг у костюмах Санта-Клаусів. Забіг розпочався приблизно о 9:30 із розминки. У заході взяли участь кілька десятків львів’ян. Частина учасників одягнула елементи вбрання Санта-Клауса, зокрема шапки, плащі, бороди та ін. До забігу також долучались мешканці разом із своїми
    • Сьогодні, 12:45
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    Загалом учасники забігу пробігли дистанцію приблизно у п’ять кілометрів

    Вранці у суботу, 30 грудня, у Стрийському парку відбувся святковий забіг у костюмах Санта-Клаусів. Забіг розпочався приблизно о 9:30 із розминки. У заході взяли участь кілька десятків львів’ян.

    Частина учасників одягнула елементи вбрання Санта-Клауса, зокрема шапки, плащі, бороди та ін. До забігу також долучались мешканці разом із своїми собаками, яких також одягнули у костюми. Загалом учасники забігу пробігли дистанцію приблизно у п’ять кілометрів.

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    У Львові відбувся забіг Санта-Клаусів
    У Львові відбувся забіг Санта-Клаусів
    У Львові відбувся забіг Санта-Клаусів
    У Львові відбувся забіг Санта-Клаусів
    У Львові відбувся забіг Санта-Клаусів
    У Львові відбувся забіг Санта-Клаусів
    У Львові відбувся забіг Санта-Клаусів
    У Львові відбувся забіг Санта-Клаусів
    У Львові відбувся забіг Санта-Клаусів

    Захід організувала львівська ініціатива Run day. Додамо, що У Львові забіг Сант відбувся вдруге. У 2016 році у святкому забігу взяли участь близько 50 учасників, які пробігли 5 км.

    Джерело: zaxid.net

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