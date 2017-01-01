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    Ірландець зробив забіг в Антарктиці в 25-градусний мороз (відео)

    До нього на такий крок ніхто не наважувався
    Ірландець Пол Робінсон встановив світовий рекорд з бігу на милю в сніжній пустелі Антарктики. Бігати в 25-ти градусний мороз спортсмену ще не доводилося. До нього на такий крок ніхто не наважувався. Понад  1,5 кілометра Робінсон пробіг за 4 хвилини та 17 секунд. Після дистанції, щоправда, зізнався – зробив це вперше і востаннє.
    • Сьогодні, 19:17
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    До нього на такий крок ніхто не наважувався

    Ірландець Пол Робінсон встановив світовий рекорд з бігу на милю в сніжній пустелі Антарктики.

    Бігати в 25-ти градусний мороз спортсмену ще не доводилося. До нього на такий крок ніхто не наважувався. Понад  1,5 кілометра Робінсон пробіг за 4 хвилини та 17 секунд.

    Після дистанції, щоправда, зізнався – зробив це вперше і востаннє. Здоров’я – важливіше. Випробувати себе Робінсону запропонував організатор Антарктичного льодового марафону.

    Джерело: ICTV

    рекорд
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