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    У Львові відкрили меморіал героям Небесної сотні

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    <p>Меморіал складається з двох частин: площі зі стелою на верхній терасі і пішохідного моста між пагорбами уздовж вулиці Кривоноса</p> - У Львові відкрили меморіал героям Небесної сотні

    Меморіал складається з двох частин: площі зі стелою на верхній терасі і пішохідного моста між пагорбами уздовж вулиці Кривоноса

    Фото: Львівська міськрада

    На відкриття приїхали близько 40 сімей героїв Небесної сотні з усієї України, учасники Революції гідності, волонтери Майдану, ветерани АТО

    У Львові до Дня прапора відкрили першу частину меморіалу пам'яті Героїв Небесної сотні. На відкриття приїхали родичі героїв Небесної сотні і ветерани АТО.

    Про це повідомляє пресслужба міської ради.

    Загальна площа ділянки - 0,9140 га, меморіальна площа - 550 м кв. На площі запланована висадка 16 дерев та 584 злакових рослин.

    Зазначається, що меморіал складається з двох частин: площі зі стелою на верхній терасі і пішохідного моста між пагорбами уздовж вулиці Кривоноса. Він виводить на терасу з боку вулиці Замкової, де облаштовані площа і стела, присвячені героям Небесної сотні.

    На мосту запропонували встановити навіс, вироблений зі спеціальної сталі. На даху цього накриття будуть вирізані імена героїв Небесної сотні, через які в дощову погоду стікатиме вода, що буде символізувати «вічні сльози» за загиблими, а в сонячну погоду ці букви мають підсвічуватися природним світлом.

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    У Львові відкрили меморіал героям Небесної сотні
    У Львові відкрили меморіал героям Небесної сотні
    У Львові відкрили меморіал героям Небесної сотні
    У Львові відкрили меморіал героям Небесної сотні
    У Львові відкрили меморіал героям Небесної сотні
    У Львові відкрили меморіал героям Небесної сотні
    У Львові відкрили меморіал героям Небесної сотні

    На мосту також будуть розташовані п'ять плит, які символізують п'ять днів, у які загинула велика кількість людей під час Революції гідності, а також вони будуть символом барикад і щитів.

    «У День державного прапора у Львові відкрили першу частину унікального для України меморіалу пам'яті героїв Небесної сотні. Сьогодні тут вперше майорить синьо-жовтий прапор», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що на захід в місто приїхали близько 40 сімей героїв Небесної сотні з усієї України, учасники Революції гідності, волонтери Майдану, військові, учасники АТО / ООС, духовенство.

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