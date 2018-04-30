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    У Львові водій Volkswagen помер за кермом та в'їхав в електроопору

    Чоловік не встиг прийняти ліки, і допустив зіткнення з електроопорою
    У Львові у неділю, 29 квітня, близько 20:45 на вул. Зеленій, 95 сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув водій автомобіля Volkswagen Passat. Як інформує у Facebook Гаряча лінія міста, чоловікові раптово стало погано за кермом, він виїхав на зустрічну смугу, а потім врізався в електроопору тролейбусної лінії. «За
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    Чоловік не встиг прийняти ліки, і допустив зіткнення з електроопорою

    У Львові у неділю, 29 квітня, близько 20:45 на вул. Зеленій, 95 сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув водій автомобіля Volkswagen Passat.

    Як інформує у Facebook Гаряча лінія міста, чоловікові раптово стало погано за кермом, він виїхав на зустрічну смугу, а потім врізався в електроопору тролейбусної лінії.

    «За повідомленням патрульної поліції, на вул. Зеленій водію стало погано, він в'їхав у стовп та збив його. Водій помер ще до зіткнення із стовпом. Рух ускладнено», - йдеться у повідомленні.

    Від удару опора впала на проїжджу частину та перекрила дві смуги руху.

    На місце події працювала поліція, а також служба безпеки руху, служба енергогосподарства та представники ЛКП «Львівелектротранс».

    Причини та обставини події з’ясовують. За попередньою версією, чоловік не встиг прийняти ліки, і допустив зіткнення з електроопорою.

    Рух транспорту ускладнений. До кінця доби не курсував тролейбусний маршрут № 24.

    Львів смерть водій поліція
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