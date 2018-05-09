У Львові затримали адвоката на хабарі у $5000
- Сьогодні, 05:45
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Адвокат пропонував хабар прокуророві, щоб забезпечити умовний вирок підзахисному
У Львові у вівторок, 8 травня біля будівлі Львівської місцевої прокуратури №1 на вул. Богомольця, 9 правоохоронці затримали адвоката під час передачі хабара прокуророві у 5 тис. доларів.
Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що адвокат запропонував прокурору хабар у 5 тис. дол, щоб той погодився підписати угоду про визнання винуватості із його підзахисним, якому інкримінують вчинення розбою за ст. 187 Кримінального кодексу.
При цьому в угоді мав бути визначений іспитовий термін для відбування покарання за вказаний злочин, повідомила прес-служба Національної поліції України.