У Львові затримали адвоката на хабарі у $5000

Адвокат пропонував хабар прокуророві, щоб забезпечити умовний вирок підзахисному

У Львові у вівторок, 8 травня біля будівлі Львівської місцевої прокуратури №1 на вул. Богомольця, 9 правоохоронці затримали адвоката під час передачі хабара прокуророві у 5 тис. доларів. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що адвокат запропонував прокурору хабар у 5 тис. дол, щоб той погодився підписати угоду про визнання



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Адвокат пропонував хабар прокуророві, щоб забезпечити умовний вирок підзахисному

У Львові у вівторок, 8 травня біля будівлі Львівської місцевої прокуратури №1 на вул. Богомольця, 9 правоохоронці затримали адвоката під час передачі хабара прокуророві у 5 тис. доларів.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що адвокат запропонував прокурору хабар у 5 тис. дол, щоб той погодився підписати угоду про визнання винуватості із його підзахисним, якому інкримінують вчинення розбою за ст. 187 Кримінального кодексу.

При цьому в угоді мав бути визначений іспитовий термін для відбування покарання за вказаний злочин, повідомила прес-служба Національної поліції України.