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    У Мадриді перейменовують вулиці, пов'язані з режимом Франко

    У столиці Іспанії розпочато процес перейменування, який торкнеться щонайменше 49 вулиць
    У Мадриді перейменували дві вулиці, названі на честь генералів, які служили під керівництвом диктатора Франсиско Франко. Про це повідомляє The Local. Таким чином, у столиці Іспанії розпочато процес перейменування, який торкнеться щонайменше 49 вулиць. Перейменування розпочалося на виконання закону «про історичну пам'ять»,
    • Вчора, 22:46
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    У столиці Іспанії розпочато процес перейменування, який торкнеться щонайменше 49 вулиць

    У Мадриді перейменували дві вулиці, названі на честь генералів, які служили під керівництвом диктатора Франсиско Франко.

    Про це повідомляє The Local.

    Таким чином, у столиці Іспанії розпочато процес перейменування, який торкнеться щонайменше 49 вулиць.

    Перейменування розпочалося на виконання закону «про історичну пам'ять», ухваленого в 2007 році. Згідно з документом, у країні мають поступово замінити символи, пов'язані з правлінням Франко в 1935-1975 роках.

    Раніше Комісія з історичної пам'яті постановила перейменувати 52 вулиці, але за трьома з них тривають судові суперечки.

    Іспанія
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