У Мадриді перейменовують вулиці, пов'язані з режимом Франко
- Вчора, 22:46
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У столиці Іспанії розпочато процес перейменування, який торкнеться щонайменше 49 вулиць
У Мадриді перейменували дві вулиці, названі на честь генералів, які служили під керівництвом диктатора Франсиско Франко.
Про це повідомляє The Local.
Таким чином, у столиці Іспанії розпочато процес перейменування, який торкнеться щонайменше 49 вулиць.
Перейменування розпочалося на виконання закону «про історичну пам'ять», ухваленого в 2007 році. Згідно з документом, у країні мають поступово замінити символи, пов'язані з правлінням Франко в 1935-1975 роках.
Раніше Комісія з історичної пам'яті постановила перейменувати 52 вулиці, але за трьома з них тривають судові суперечки.