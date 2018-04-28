У Мадриді перейменовують вулиці, пов'язані з режимом Франко

У столиці Іспанії розпочато процес перейменування, який торкнеться щонайменше 49 вулиць

У Мадриді перейменували дві вулиці, названі на честь генералів, які служили під керівництвом диктатора Франсиско Франко. Про це повідомляє The Local. Таким чином, у столиці Іспанії розпочато процес перейменування, який торкнеться щонайменше 49 вулиць. Перейменування розпочалося на виконання закону «про історичну пам'ять»,



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У столиці Іспанії розпочато процес перейменування, який торкнеться щонайменше 49 вулиць

У Мадриді перейменували дві вулиці, названі на честь генералів, які служили під керівництвом диктатора Франсиско Франко.

Про це повідомляє The Local.

Таким чином, у столиці Іспанії розпочато процес перейменування, який торкнеться щонайменше 49 вулиць.

Перейменування розпочалося на виконання закону «про історичну пам'ять», ухваленого в 2007 році. Згідно з документом, у країні мають поступово замінити символи, пов'язані з правлінням Франко в 1935-1975 роках.

Раніше Комісія з історичної пам'яті постановила перейменувати 52 вулиці, але за трьома з них тривають судові суперечки.