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    У Маріуполі біля річки знайшли гранатомет

    За добу в регіоні зафіксовано вісім випадків добровільного роззброєння
    Житель Маріуполя знайшов гранатомет біля річки Кальчик і передав його правоохоронцям. Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Донецькій області. «32-річний житель Центрального району повідомив, що знайшов гранатомет в районі дачних кооперативів», - зазначили у прес-службі Центрального відділу
    • Вчора, 19:43
    • Розсилка

    За добу в регіоні зафіксовано вісім випадків добровільного роззброєння

    Житель Маріуполя знайшов гранатомет біля річки Кальчик і передав його правоохоронцям. Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

    «32-річний житель Центрального району повідомив, що знайшов гранатомет в районі дачних кооперативів», - зазначили у прес-службі Центрального відділу поліції.

    В даний час небезпечну знахідку відправили на експертизу.

    За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

    У поліції кажуть, що за добу в регіоні зафіксовано вісім випадків добровільного роззброєння.

     

     

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