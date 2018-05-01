У Маріуполі біля річки знайшли гранатомет

За добу в регіоні зафіксовано вісім випадків добровільного роззброєння

Житель Маріуполя знайшов гранатомет біля річки Кальчик і передав його правоохоронцям. Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Донецькій області. «32-річний житель Центрального району повідомив, що знайшов гранатомет в районі дачних кооперативів», - зазначили у прес-службі Центрального відділу



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За добу в регіоні зафіксовано вісім випадків добровільного роззброєння

Житель Маріуполя знайшов гранатомет біля річки Кальчик і передав його правоохоронцям. Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

«32-річний житель Центрального району повідомив, що знайшов гранатомет в районі дачних кооперативів», - зазначили у прес-службі Центрального відділу поліції.

В даний час небезпечну знахідку відправили на експертизу.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

У поліції кажуть, що за добу в регіоні зафіксовано вісім випадків добровільного роззброєння.