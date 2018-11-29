У Маріуполі розповіли, які збитки завдала Росія морському порту



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За словами Бойченка, через занадто ретельний огляд суден росіянами, що інколи затягується на дві доби - порт має збитки

«У порту вп’ятеро зменшився обсяг перевалів», - наголосив мер

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що останнім часом порт потерпає від Росії. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За словами Бойченка, через занадто ретельний огляд суден росіянами, що інколи затягується на дві доби - порт має збитки. «До війни здебільшого перевалювали 13 мільйонів тонн на рік. А, наприклад, минулого року планові показники роботи порту склали 6 мільйонів тонн через обмеження з боку РФ, що пов’язані з оглядом суден. Цього року в ліпшому випадку ми вийдемо на 4 мільйони. Тобто уявіть, що таке 20 мільйонів (така пропускна здатність порту в Маріуполі) і що таке 4 мільйони. Вп’ятеро зменшився обсяг перевалів», - наголосив мер.

Бойченко розповів, що через зменшення роботи у порту, люди працюють лише по 4 дні і це позначається на зарплаті. «Люди могли б отримувати 15 тисяч гривень, натомість отримували 12-13 тисяч на місяць», - наводить приклад Бойченко.

Мер говорить, що судновласники, розуміючи, що до порту в Маріуполі заїхати проблемно, піднімають такий індикатив, як каботаж на $5 за 1 тонну (вартість проходу комерційного вантажного, або пасажирського корабля між морськими портами однієї і тієї ж держави – «Главком»). «Звичайно, людина, яка приймає корабель десять разів міркуватиме над тим, чи вигідне їй таке співробітництво», - розмірковує Бойченко.

Нагадаємо, прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксира «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

У зв’язку з цим, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.