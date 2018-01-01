У Маріуполі суд заарештував військових, що підозрюються у вбивстві родини

Всім трьом учасникам злочинної групи обрано запобіжний захід без альтернативи внесення застави

Жовтневий суд Маріуполя заарештував трьох членів внутрішнього корпусу батальйону «Донбас», які підозрюються у вбивстві родини підприємців. Про це інформує відділ комунікації поліції Донецької області. Затримані заарештовані на 60 діб. Альтернатива у вигляді застави ухвалою суду не передбачена. Засідання суду відносно підозрюваних



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Один з підозрюваних

Всім трьом учасникам злочинної групи обрано запобіжний захід без альтернативи внесення застави

Жовтневий суд Маріуполя заарештував трьох членів внутрішнього корпусу батальйону «Донбас», які підозрюються у вбивстві родини підприємців. Про це інформує відділ комунікації поліції Донецької області.

Затримані заарештовані на 60 діб. Альтернатива у вигляді застави ухвалою суду не передбачена. Засідання суду відносно підозрюваних велося у закритому режимі.

За даними відділу комунікації, було становлено, що 6 грудня 2017 року зловмисники проникли у будинок родини підприємців, катували та вбили батька, мати та їх 23 річного сина. Мотивом вчинення особливо тяжкого злочину стали гроші.

15 лютого всі троє підозрюваних були затримані поліцейськими в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмисникам інкримінується ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області.

Раніше перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін повідомив, що затримані брали участь в АТО, деякі з них проходили службу в батальйоні «Донбас», а останній час всі разом входили до внутрішнього корпусу батальйону «Донбас».