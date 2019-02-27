У Маріуполі водій Mazda збив жінку, намагався втекти і влетів у бетонний стовп



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Особу водія встановили, слідчі обласного главку поліції Донецької області з’ясовують обставини інциденту

У Маріуполі водій Mazda збив жінку і намагався втекти, проте не впорався з керуванням і врізався у бетонний стовп. Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

«Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, на проспекті Металургів. Під колесами автомобіля Mazda опинилася 62-річна маріупольчанка. З травмами жінку доставили у лікарню. Аби уникнути покарання, чоловік покинув місце пригоди. Вже невдовзі водій не впорався з керуванням транспорту та здійснив наїзд на бетонний стовп на перехресті вулиць Гонди та Покришкіна», - йдеться у повідомленні.

Особу водія встановили, слідчі обласного главку поліції Донецької області з’ясовують обставини інциденту.

Попередньо за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Нагадаємо, суд призначив по 10 років в’язниці водіям Олені Зайцевій і Геннадію Дронову.

Також Зайцева та Дронов мають заплатити 8 млн компенсацій.

Раніше Зайцева повністю визнала свою вину в скоєнні ДТП.

Нагадаємо, ДТП сталася в Харкові 18 жовтня 2017 року. Два позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вул. Сумської та провулку Мечнікова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинуло шестеро людей.