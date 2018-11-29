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    У Маріуполі заспокоїли: введення воєнного стану поки не позначилося на двох КПП біля міста

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    &laquo;Нині ми чекаємо роз&rsquo;яснення голови військово-цивільної адміністрації Донецької області, що конкретно змінюватиметься&raquo;, - зауважує Вадим Бойченко - У Маріуполі заспокоїли: введення воєнного стану поки не позначилося на двох КПП біля міста
    «Нині ми чекаємо роз’яснення голови військово-цивільної адміністрації Донецької області, що конкретно змінюватиметься», - зауважує Вадим Бойченко

    Пункти пропуску працюють у штатному режимі, як і раніше - мер

    Мер Маріуполя Вадим Бойченко запевнив, що воєнний стан не позначився на роботі пунктів пропуску «Донецьк – Маріуполь» (через Волноваху) і «Новоазовськ – Красноармійськ – Талаковка – Маріуполь». Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

    За словами мера Маріуполя, пункти пропуску працюють у штатному режимі, як і раніше. «Водночас хочу наголосити, ситуації вчора і сьогодні – це різні ситуації. Нині ми чекаємо на роз’яснення голови військово-цивільної адміністрації Донецької області, які разом з командувачем Об’єднаних сил мають дати чіткі відповіді про те, що конкретно змінюватиметься», - зауважує Вадим Бойченко.

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    Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

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