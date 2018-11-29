У Маріуполі заспокоїли: введення воєнного стану поки не позначилося на двох КПП біля міста



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«Нині ми чекаємо роз’яснення голови військово-цивільної адміністрації Донецької області, що конкретно змінюватиметься», - зауважує Вадим Бойченко

Пункти пропуску працюють у штатному режимі, як і раніше - мер

Мер Маріуполя Вадим Бойченко запевнив, що воєнний стан не позначився на роботі пунктів пропуску «Донецьк – Маріуполь» (через Волноваху) і «Новоазовськ – Красноармійськ – Талаковка – Маріуполь». Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За словами мера Маріуполя, пункти пропуску працюють у штатному режимі, як і раніше. «Водночас хочу наголосити, ситуації вчора і сьогодні – це різні ситуації. Нині ми чекаємо на роз’яснення голови військово-цивільної адміністрації Донецької області, які разом з командувачем Об’єднаних сил мають дати чіткі відповіді про те, що конкретно змінюватиметься», - зауважує Вадим Бойченко.

Як повідомлялося, прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

У зв’язку з цим, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.